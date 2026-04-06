Durante una grigliata di Pasquetta in un prato vicino a Milano, un ragazzo di 16 anni ha subito ustioni al volto di primo e secondo grado dopo aver versato alcol sul barbecue, causando una fiammata improvvisa. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Buzzi, dove si trova sotto osservazione. L’incidente è avvenuto nel corso di una giornata di festa tra amici, senza altre persone coinvolte.

Per un'improvvisa fiammata durante la grigliata organizzata in un prato alle porte di Milano, un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato all'ospedale Buzzi con ustioni al volto di primo e secondo grado. L'incidente è accaduto attorno alle 16 a Cesano Boscone. A dare l'allarme è stata più di una delle persone, tra genitori, parenti e amici, che si trovavano nel parco per festeggiare la Pasquetta. Secondo la ricostruzione il ragazzino avrebbe usato alcol o un'altra sostanza accelerante per ravvivare il fuoco, provocando così il cosiddetto 'ritorno di fiamma'. Il ragazzino fortunatamente non è grave, ma lo spavento è stato grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Butta alcol sul barbecue alla grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al volto

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