Gli chiudono il locale e fa l'evento altrove dove vende alcol a minori | 16enne sviene e la security lo abbandona fuori

La Questura di Cremona ha disposto la chiusura temporanea di due locali per 30 giorni, a seguito di violazioni delle normative sulla sicurezza e sulla vendita di alcol a minori. In un caso, l’attività è stata spostata altrove, dove è stato venduto alcol a un minorenne, che è poi svenuto e lasciato fuori dalla security. Le autorità continuano a monitorare il rispetto delle norme per garantire la sicurezza pubblica.

La Questura di Cremona ha chiuso per 30 giorni due locali della città perché il titolare non ha rispettato, nel primo, le norme sulla sicurezza e nel secondo quelle relative alla vendita di alcol a minori. Un minimarket è stato multato per aver venduto alcol a due ragazze di 14 anni, senza effettuare controlli sulla loro età.

