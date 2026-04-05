previsioni traffico a pasquetta 4 strade da evitare i consigli per gli automobilisti in viaggio

Per la Pasquetta del 2026, sono state identificate quattro strade da evitare durante le ore di punta. I dati forniti dall'Anas indicano che queste vie registrano i maggiori livelli di traffico e congestione nel periodo. Gli automobilisti in viaggio vengono invitati a pianificare attentamente i percorsi e a considerare alternative per evitare disagi e code prolungate. Le indicazioni sono state fornite per facilitare la viabilità durante le festività.

Le previsioni del traffico a Pasquetta, lunedì 6 aprile, prevedono due principali criticità. Flussi intensi verso località turistiche e luoghi di maggiore interesse storico artistico, soprattutto nelle grandi regioni del Centro e del Sud. L’altro aspetto da tenere in considerazione per chi opta per una gita fuori porta è il forte traffico del rientro, il cosiddetto controesodo. Previsioni traffico Pasquetta, i dati dell'Anas Le strade più trafficate a Pasquetta Dopo Pasquetta, cresce il traffico per i rientri Traffico a Pasquetta, i consigli per chi si mette in viaggio Previsioni traffico Pasquetta, i dati dell’Anas Secondo quanto riportato da Anas, le variazioni sono significative tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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