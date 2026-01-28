Strada mulattiera per il centro commerciale | da via Cerignola alla zona Asi è un incubo per gli automobilisti

Gli automobilisti che devono attraversare la strada mulattiera tra via Cerignola e la zona Asi trovano ogni giorno un incubo. L’asfalto si è sgretolato, creando buche e crepe lungo il percorso. La strada, ormai in condizioni pessime, rende difficile il traffico e mette a rischio chi si mette alla guida. La situazione è diventata insostenibile, e molti chiedono interventi urgenti per mettere fine a questa crisi.

Buche e asfalto sgretolato per chilometri. Spiragli solo per i lavori di manutenzione sulla SS16 L'asfalto si è letteralmente sgretolato, ormai, all'ingresso della zona Asi dalla SS16. A percorrere la strada disastrata che porta al centro commerciale GrandApulia ci si domanda che male abbiano fatto gli imprenditori che hanno investito nell'agglomerato industriale dell'Incoronata, i lavoratori costretti a quel tragitto e gli avventori. È ridotta ad una mulattiera. La segnaletica orizzontale, ormai, si è disintegrata. La carreggiata, dopo lo svincolo della sopraelevata, per un tratto è asfaltata a metà e almeno al ritorno la strada è meno tortuosa.

