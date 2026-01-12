Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute | primo appuntamento il 25 gennaio

Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute, iniziativa del Comune dedicata alla prevenzione, all'informazione e al supporto psicologico. L’appuntamento di apertura è previsto per il 25 gennaio, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su temi di salute e fragilità, offrendo strumenti e servizi utili al benessere dei cittadini.

Prevenzione, informazione e supporto psicologico: al via la terza edizione dell’iniziativa comunale dedicata alla salute e alle fragilità. Benevento, 12 gennaio 2025 – “ Prende il via la terza edizione di “Benvenuto in Salute “, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Mastella e promossa dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie, presiedute dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone”, lo rende noto il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Benevento e dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento e si articolerà in: · consulti medici urologici e senologici; · seminari di educazione sanitaria rivolti alle scuole secondarie di secondo ordine e grado, che saranno concordati con i singoli dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

