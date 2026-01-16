Cieli nuvolosi per tutto il weekend | massime anche fino a 10 gradi

Il fine settimana sarà caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 10 gradi. La saccatura, con minimo pressorio sull’Irlanda e estesa fino al Mediterraneo occidentale, si approfondirà ulteriormente, influenzando le condizioni atmosferiche anche sui territori algerini. La situazione meteorologica rimane stabile, con prevalenza di nuvole e poche variazioni di temperatura durante il weekend.

La saccatura, avente il suo minimo pressorio sull’Irlanda, ed estesa sino al Mediterraneo occidentale, andrà ulteriormente approfondendosi nel corso della giornata, arrivando fin sui territori algerini. Il suo approfondimento darà ulteriore impulso alle umide correnti meridionali. Cieli molto nuvolosi con precipitazioni, perlopiù di debole intensità, interesseranno i settori meridionali e centro occidentali della nostra regione. Deboli precipitazioni nevose si paleseranno sui settori alpini centro occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Verso il weekend lungo con un clima positivo: poche nuvole e massime sopra i 10 gradi Leggi anche: Caldo anomalo nell’Estate di San Martino: fino a 10 gradi sopra la media. Ma nel weekend cambia tutto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cieli nuvolosi per tutto il weekend: massime anche fino a 10 gradi; Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo; Weekend di freddo e nevicate: previsioni meteo per Puglia e resto del Paese; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend. Cieli nuvolosi per tutto il weekend: massime anche fino a 10 gradi - Cieli molto nuvolosi con precipitazioni, perlopiù di debole intensità, interesseranno i settori meridionali e centro occidentali della nostra regione nel corso del fine settimana ... bergamonews.it

Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo - In arrivo nuvolosità soprattutto sulle regioni settentrionali con piogge su Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia- tg24.sky.it

Meteo, meno freddo ma ancora qualche pioggia: migliora nel weekend - Al Nord cieli nuvolosi su tutte le regioni con residue precipitazioni tra Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1000- tg24.sky.it

La presenza di correnti umide dal Nord Africa mantiene cieli nuvolosi e venti di Libeccio in Appennino. Sabato probabili nebbie mattutine e pioviggini isolate facebook

#Meteo #Sardegna #6gennaio - Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la giornata. Venti moderati e mari mossi. Temperature medie comprese tra 9 e 13°C. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.