pasquetta alternativa a lignano assalto al parco

Ieri, il Parco di Lignano è stato visitato da un gran numero di persone, che hanno scelto di trascorrere la giornata di Pasquetta in questa località. L’affluenza ha portato a un vero e proprio assalto, con molti visitatori che si sono riversati nell’area per trascorrere il giorno di festa all’aperto. La giornata si è conclusa con un afflusso massiccio di persone, che hanno preso d’assalto il parco fin dalle prime ore del mattino.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Una Pasquetta all’insegna del Parco di Lignano che ieri è stato letteralmente preso d’assalto. Il monte alle porte della città è stato raggiunto da tantissimi aretini pronti a trascorrere il giorno di festa immersi nella natura per un pic nic o una grigliata all’aria aperta. Tantissime le macchine parcheggiate per metri e metri in entrambi i lati della strada di montagna e non solo nel parcheggio vicino. Obiettivo accaparrarsi un tavolino nell’area pic nic e un posto alle griglie. Il parco di Lignano meta di tante scampagnate per gli aretini, è tornato in questi giorni sotto i riflettori. Da una parte per le polemiche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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"Tanto a Pasquetta piove sempre" ve l'hanno già detto x.com