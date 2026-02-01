Sorpreso con cinque dosi di cocaina e 400 euro in auto

I carabinieri di Borgo Valsugana hanno fermato un uomo a Baselga di Piné e lo hanno trovato con cinque dosi di cocaina, quasi 400 euro in contanti e un bilancino di precisione. Durante la perquisizione, hanno sequestrato anche svariate buste di plastica. L’uomo è stato denunciato, ma non ci sono altri dettagli sulle sue generalità.

Tutto è partito da una normale attività di controllo della circolazione stradale durante la quale i militari hanno fermato un’auto guidata da un giovane dall’atteggiamento particolarmente nervoso. In fase di controlli e accertamenti sono stati trovate (e ritirate) cinque dosi di cocaina dal peso totale di nove grammi, il denaro e tutto il necessario per pesare e confezionare la droga. A quel punto le forze dell’ordine hanno denunciato il giovane – un ventiduenne residente in Alta Valsugana – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale trovato, invece, è stato posto sotto sequestro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

