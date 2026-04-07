Durante la giornata di Pasqua a Milano si sono verificati due incidenti stradali tra Bovisa e via Novara. In entrambi i casi, due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state soccorse sul posto. La polizia locale ha avviato le indagini per accertare le cause degli incidenti e gestire le operazioni di ricostruzione. Nessuna informazione è stata rilasciata sui veicoli coinvolti o sulle circostanze specifiche.

Due persone sono rimaste gravemente ferite in due distinti sinistri stradali avvenuti a Milano durante la giornata di Pasqua, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi e l’apertura di indagini della polizia locale. La prima collisione ha avuto luogo alle 11.40 in via Baldinucci, nell’area della Bovisa. Un giovane barman di 29 anni, che guidava una Harley Davidson, è rimasto coinvolto in uno scontro con una Citroen C2. Il veicolo, al volante del quale sedeva un uomo egiziano di 36 anni, ha impattato contro la parte anteriore sinistra della motocicletta. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Niguarda, dove i medici hanno assegnato il codice rosso a causa di emorragie interne all’addome. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua nera a Milano: due gravi incidenti tra Bovisa e via Novara

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Chi l'ha detta , che non c'è più Islanda - spiaggia nera Reynisfyara - un paio di ore fa - domenica 5 aprile - bellissimo viaggio in Islanda . Da 4 giorni splende il sole . Buona pasqua a tutte e tutti del gruppo. Wherever you are! - facebook.com facebook

Gite di Pasqua, traffico intenso in A22. Bollino nero nel pomeriggio di Pasquetta, ma traffico intenso già da oggi. x.com