Bari notte di lutto | due giovani vite spezzate in incidenti stradali un bambino tra i feriti gravi Indagini in corso

Questa notte a Bari si è trasformata in una tragedia. Due giovani donne sono morte in incidenti separati, e un bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa sia successo e cercare di chiarire le cause di questi incidenti. Intanto, la città si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

Una notte tragica quella appena trascorsa nel Barese, segnata da due incidenti stradali che hanno causato la morte di due giovani donne, rispettivamente di 26 e 20 anni, e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino di sette anni. I sinistri, avvenuti sabato sera, hanno sconvolto le comunità locali e sollevato interrogativi sulle cause e sulla sicurezza delle strade provinciali. Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 2:00 sulla provinciale 111, nel tratto tra Mola di Bari e Rutigliano. Una ragazza di 26 anni, residente a Mola di Bari, ha perso la vita a seguito dell'impatto della sua auto contro un albero. La notte tra Mola di Bari e Bitritto è stata segnata da due tragici incidenti stradali che hanno provocato la morte di Rita Sanitate, 25 anni, e Ilaria Alfarano, 20 anni. Primo incidente: Mola di Bari – Rutigliano L'incidente è avvenuto intorno alle 2:00 sulla provinc

