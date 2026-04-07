Pasqua da record a Roma | 1,2 milioni di presenze nonostante la guerra in Medio Oriente

A Roma, durante le festività pasquali, si sono registrati numeri record di visitatori, con circa 1,2 milioni di presenze e quasi mezzo milione di arrivi. Nonostante la guerra in Medio Oriente, l’afflusso di turisti ha superato quello dell’anno del Giubileo, confermando l’interesse per la città in un periodo caratterizzato da un incremento di visitatori. I dati ufficiali indicano una forte presenza di persone, anche in assenza di eventi specifici legati alle festività.

Numeri record per il turismo nella Capitale durante le vacanze pasquali. Battuto anche l’anno del Giubileo con 1,2 milioni di presenze e quasi mezzo milione di arrivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Roma spacca i record: 1,2 milioni di presenze a Pasqua 2026Roma ha registrato un volume di visitatori senza precedenti durante il ponte pasquale del 2026, raggiungendo circa 1,2 milioni di presenze e quasi... Guerra in Medio Oriente, quasi 200 viaggi di Pasqua cancellati o a rischio da FrosinoneL’instabilità nell’area del Golfo frena le partenze dalla Ciociaria: oltre 900 viaggi previsti, ma crescono rinunce e incertezze anche in vista... Temi più discussi: Pasqua da record a Roma: un milione di turisti in città e i romani fuggono dalla capitale; Pasqua da record per il turismo di Roma, Gualtieri: Quasi mezzo milione di arrivi; Sestriere, Pasqua sulla neve per una stagione da record; Record di presenze a Napoli per Pasqua, i servizi potenziati dal Comune. Pasqua da record a Roma: 1,2 milioni di presenze nonostante la guerra in Medio OrienteNemmeno la guerra in Medio Oriente ferma la voglia di visitare la Città eterna. Il ponte di Pasqua segna infatti un nuovo record di turisti che hanno affollato le strade di Roma: circa 1,2 milioni di ... fanpage.it Pasqua da record a Milano Marittima: centro invaso, eventi sold out e festa fino a seraSuccesso per la manifestazione tra spettacoli, social star e un Viale Matteotti trasformato in discoteca a cielo aperto, senza criticità sul fronte sicurezza ... altarimini.it Risorse da Pinterest PRANZO PASQUA Pasqua padre dipingeva desiderato. Per pranzo sempre - facebook.com facebook Buona Pasqua, da me e Raoul x.com