Guerra in Medio Oriente quasi 200 viaggi di Pasqua cancellati o a rischio da Frosinone

A causa dell’instabilità politica in Medio Oriente, quasi 200 viaggi di Pasqua organizzati da cittadini di Frosinone sono stati cancellati o sono a rischio di cancellazione. La situazione ha portato a decisioni di molte persone di rinunciare alle partenze programmate, influendo sugli spostamenti e sulle prenotazioni nella zona. La crisi internazionale ha così avuto ripercussioni pratiche anche sul territorio locale.

L’instabilità nell’area del Golfo frena le partenze dalla Ciociaria: oltre 900 viaggi previsti, ma crescono rinunce e incertezze anche in vista dell’estate Il clima di instabilità geopolitica in Medio Oriente inizia a produrre effetti concreti anche sul territorio ciociaro. Il turismo verso le destinazioni del Golfo, tradizionalmente scelto da molti italiani nei periodi festivi e durante l’estate, registra infatti un rallentamento significativo, tra cancellazioni e prenotazioni ancora in sospeso. Secondo i dati elaborati da Media Research per il tour operator Vamonos Vacanze, la provincia di Frosinone non è immune al fenomeno. Per il periodo di Pasqua erano previste 925 partenze verso l’area del Golfo, per un valore economico complessivo stimato in circa 1,54 milioni di euro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guerra in Medio Oriente, quasi 200 viaggi di Pasqua cancellati o a rischio da Frosinone Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, 400 viaggi di Pasqua cancellati o a rischio dalla TusciaL'instabilità internazionale spinge i viterbesi a riconsiderare i programmi per le vacanze, con milioni di euro in bilico. Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio”Il rimpatrio degli studenti italiani bloccati in Iran entra nella sua fase operativa. Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Medio Oriente, Trump vuole la fine della guerra entro sei settimane; Farmaci. Ecco come la guerra in Medio Oriente potrebbe trasformarsi da una crisi di approvvigionamento in una emergenza globale; Con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando la più grande crisi energetica della storia?. Gli effetti della guerra in Medio Oriente stanno colpendo duramente l’AsiaLa sua dipendenza da petrolio e gas che passano da Hormuz sta costringendo molti governi a fare scelte difficili e impopolari ... ilpost.it Crisi energetica, con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando quella peggiore di sempre?L'escalation contro gli impianti petroliferi e del gas rischia di avere gravi ripercussioni a lungo termine, che preoccupano gli esperti ... wired.it +++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”. Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al #Tg2000 in merito alla decisio - facebook.com facebook L'oro resta volatile, gli effetti della guerra in Medio Oriente e i timori di inflazione x.com