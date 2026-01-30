Prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina visita in Comune per Beatrice

Venerdì mattina, il sindaco Filippo Giorgetti ha incontrato in Comune la prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina, Beatrice Di Lauro. Con i genitori, Fabio e Gealta, la piccola è arrivata in città all’inizio dell’anno e ha ricevuto i saluti ufficiali del primo cittadino. La visita si è trasformata in un momento di festa per la famiglia e per tutta la comunità.

Il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la piccola Beatrice, prima nata dell’anno e tra le prime registrate con procedura anagrafica digitale Visita speciale, venerdì (30 gennaio), per il sindaco Filippo Giorgetti, il quale ha ricevuto la piccola Beatrice Di Lauro e i genitori Fabio e Gealta. Beatrice è la prima nata di Bellaria Igea Marina nel 2026, venuta alla luce il 1° gennaio scorso, e anche una delle prime a essere stata registrata anagraficamente con procedura completamente digitale, a seguito dell’adesione del Comune di Bellaria Igea Marina al nuovo Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

