Pugni in faccia e insulti a due ragazzi con la kippah davanti al supermercato

Due ragazzi con la kippah sono stati aggrediti e insultati da un gruppo di giovani di origine nordafricana davanti a un supermercato di piazzale Siena a Milano. Durante l’incidente, sono stati rivolti insulti razziali e uno dei giovani è stato colpito con un pugno in faccia. L’accaduto si è verificato nella serata di domenica davanti al punto vendita Carrefour.

Insulti razziali ("ebrei di m."), poi l'aggressione con un pugno in pieno volto. È successo in piazzale Siena a Milano, dove due turisti argentini di religione ebraica sono stati aggrediti e insultati da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana davanti al Carrefour nella serata di domenica. 🔗 Leggi su Today.it

