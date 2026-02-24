Di Gregorio a pezzi | insulti e minacce chiude i commenti su Instagram Tuttosport | solo 3 gol sono colpa sua

Di Gregorio ha deciso di chiudere i commenti su Instagram dopo aver ricevuto insulti e minacce dai tifosi. La causa principale sono state le critiche sui tre gol subiti, che alcuni giudicano colpa sua. La situazione ha generato tensione e ha portato il portiere a prendere questa decisione per tutelarsi. La vicenda ha acceso il confronto tra i supporter, che continuano a discutere sulla sua prestazione.

, Spalletti può proteggerlo col Galatasaray. Puntare il dito contro Michele Di Gregorio per il tracollo difensivo della Juventus non è solo ingeneroso, è tecnicamente impreciso. È quanto sostiene stamani Tuttosport. I fatti dicono che, in un'annata dove i bianconeri incassano gol con una facilità disarmante, le colpe dirette dell'ex Monza sono circoscritte a tre soli episodi: Dortmund, Inter e Como. Troppo poco per giustificare il linciaggio mediatico e social a cui è sottoposto il portiere, vittima di un sistema difensivo che fa acqua da tutte le parti.

Fiorentina: moglie di Dodò ringrazia su Instagram coloro che le sono stati vicini dopo insulti e minacce via socialDopo aver ricevuto insulti e minacce sui social, Amanda Ferreira, moglie di Dodò della Fiorentina, ha deciso di esprimere la propria gratitudine su Instagram.

Tacconi su Di Gregorio: «Mi sembra in coma! Ma non è colpa solo sua, Spalletti è il top player di questa Juve. Vi spiego»Stefano Tacconi ha criticato Michele Di Gregorio, affermando che sembra in coma durante la partita, a causa di una serie di errori.

Concita De Gregorio ed Erica Mou, Anna Galiena: a teatro la voce delle artiste

De Blasis: Il portiere della Juventus è a pezzi moralmente per le sue ultime prestazioni
Su X il giornalista Michele De Blasis ha rilasciato un retroscena su Michele Di Gregorio: Piccolo retroscena - È stato consigliato a #DiGregorio di pubblicare un "messaggio motivazionale" sui social, lui ha rifiutato. Il portiere della Juventus è a pezzi moralmente per le sue ultime prestazioni.

