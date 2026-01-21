Il Veneto torna al centro dell’attenzione internazionale grazie a una serie di riconoscimenti che ne rafforzano l’immagine di destinazione turistica matura, articolata e capace di rinnovarsi. Al recente articolo del Times, che invita a guardare oltre Venezia per scoprire le molte anime della.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Capodanno da tutto esaurito sul Lago di Garda: le festività natalizie rilanciano il turismo fuori stagione

Aurora boreale anche nei cieli del Veneto, colori straordinari sul Lago di GardaNella notte tra il 19 e il 20 gennaio, i cieli del Nord Est italiano sono stati attraversati da un evento insolito: l’aurora boreale ha colorato il cielo, raggiungendo anche le aree del Veneto e del Lago di Garda.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il Times incorona Verona, la Valpolicella e il Lago di Garda rilanciando il turismo in Veneto oltre Venezia; Attualità: Il 'The Times' incorona il Veneto: siamo noi la regione da visitare (impalcature comprese).

Il 'The Times' incorona il Veneto: siamo noi la regione da visitare (impalcature comprese)Il 'The Times' incorona il Veneto: siamo noi la regione da visitare (impalcature comprese). Il prestigioso quotidiano inglese celebra le nostre terre, dalle colline del Prosecco a Verona. Ma ai bassan ... bassanonet.it

Il 'The Times' incorona il Veneto: siamo noi la regione da visitare (impalcature comprese): Il prestigioso quotidiano inglese celebra le nostre terre, dalle colline del Prosecco a Verona. Ma ai bassanesi non sfugge il dettaglio: la foto scelta del Ponte è decisamen facebook