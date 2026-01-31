Questa sera, sulla A14 tra Andria e Trani, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea del tratto in direzione Bari. Dalla sera, i mezzi non possono più percorrere quella porzione di autostrada, secondo quanto comunicato da Autostrade. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso mentre i soccorritori lavorano sul posto.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle ore 21:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Andria e Trani verso Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 626. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari. Agli utenti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Andria si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Trani dove rientrare in A14 verso Bari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andria-Trani: incidente, chiuso il tratto di autostrada verso Bari Dalla serata

