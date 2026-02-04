Paura in una scuola di Parma bimbo rischia di soffocare | salvato dalle maestre guidate in videochiamata dal 118

Questa mattina a Vicofertile, in provincia di Parma, un bambino di sette anni ha rischiato di soffocare durante l’orario scolastico. Le maestre si sono subito attivate e, grazie a una videochiamata con il 118, hanno seguito le istruzioni per praticare le manovre di soccorso. Fortunatamente, il bambino si è ripreso rapidamente e ora sta bene.

A Vicofertile, nel parmense, un bambino di sette anni ha rischiato il soffocamento per un boccone. Un'insegnante lo ha salvato praticando manovre di soccorso guidata dal 118. Il piccolo è ora ricoverato a Parma e mostra segnali di miglioramento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Parma Scuola Bimbo rischia di soffocare a scuola: salvato dalla maestra in videochiamata col 118 Questa mattina a Parma un bambino di 7 anni ha rischiato di soffocare durante le lezioni. Bimbo rischia di soffocare al fast food: la mamma lo salva grazie alla videochiamata con il 118 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parma Scuola Argomenti discussi: Bologna, paura in una scuola dell'infanzia: incendio sul tetto, evacuati d'urgenza 100 bambini senza conseguenze; Niscemi torna a scuola: psicologi in classe per ricucire la paura; Attimi di paura a scuola: evacuati tutti i bambini dalle classi, arrivano i vigili del fuoco; Censis: il 62,8% dei ragazzi ha paura per il proprio futuro lavorativo. La lite e le minacce col coltello: paura in una scuola a Bologna, ma il 13enne straniero non è imputabileIl provvidenziale intervento dei docenti ha fatto sì che la situazione non degenerasse: l'arma usata era artigianale ... msn.com Attimi di paura a scuola: evacuati tutti i bambini dalle classi, arrivano i vigili del fuocoÈ successo in via Roma a Basiano nella mattinata di lunedì 26 gennaio. All'interno dell'edificio si era diffuso un forte odore di bruciato ... milanotoday.it Attimi di paura in una scuola di Parma: un bambino di sette anni rischia di soffocare durante le lezioni, colpito da una crisi respiratoria improvvisa. La maestra interviene seguendo in videochiamata le indicazioni del 118 e riesce a salvarlo: https://fanpa.ge/22O - facebook.com facebook Blog | Violenza sulle donne, perché abbiamo paura dell'educazione affettiva a scuola - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/02/vio… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.