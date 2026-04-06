Anziana rischia di soffocare con un boccone | salvata telefonicamente dalla voce del 118 di Salerno plauso alla dottoressa Pilato

Un'anziana donna è stata salvata in extremis prima di Pasqua grazie alle istruzioni fornite telefonicamente da un'operatrice del 118. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa di Salerno, dove la dottoressa Sara Pilato ha guidato la persona che chiamava attraverso le manovre di primo soccorso. Il pronto intervento ha evitato che l’anziana si soffocasse con un boccone.

Salvataggio in extremis il giorno prima di Pasqua, grazie alle precise istruzioni dell'operatrice sanitaria del 118, la dottoressa Sara Pilato che, sabato, ha risposto una chiamata d'emergenza giunta alla Centrale Operativa. Poco dopo le 13, la richiesta di aiuto: una anziana accusava un’ostruzione da bolo alimentare. La dottoressa Pilato, oltre ad attivare i mezzi di soccorso per raggiungere la malcapitata, in una seconda chiamata, ha istruito i presenti con indicazioni precise, in quanto, nella situazione critica in cui si trovava la paziente, ogni secondo risultava prezioso: un pugno tra sterno e ombelico, l’altra mano sopra, spinte decise verso l’alto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Rischia di soffocare per un boccone in pizzeria, donna salvata con la manovra di Heimlich dai cittadini Leggi anche: Rischia di soffocare a scuola, tredicenne salvata dalla professoressa