Pasqua 2026 Roma presa d’assalto | quasi 500 mila arrivi e 1,2 milioni di presenze

Durante il ponte di Pasqua 2026, Roma ha registrato circa 500 mila arrivi e 1,2 milioni di presenze, numeri che rappresentano un record. La città si conferma come una delle mete più visitate in Italia e in Europa, attirando un grande flusso di turisti durante le festività. Le strutture ricettive hanno visto un'affluenza significativa, contribuendo a un intenso movimento turistico in tutta la capitale.

Roma, 7 aprile 2026 – Roma chiude il ponte di Pasqua 2026 con numeri da record e conferma la sua centralità nel turismo italiano ed europeo. Le stime diffuse alla vigilia dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio e rilanciate dall’assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato parlavano di 491.760 arrivi e di circa 1,2 milioni di presenze. A festività concluse, il dato è stato sostanzialmente confermato anche dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di “quasi 500 mila arrivi” e di 1,2 milioni di presenze nella Capitale. Il dato è rilevante soprattutto per il confronto con il 2025. Secondo le stime richiamate dalle fonti locali, gli... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La città presa d’assalto. Boom di visitatori. Una folla ai Diamanti, cinquemila presenzeMusei, monumenti, mostre ma anche mercatini, parchi, gite in bicicletta lungo le mura, passeggiate lungo la darsena e nei luoghi a maggiore vocazione...

Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche...

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Pasqua di sangue sulle strade di Roma, cinque vittime in pochi giorni: due erano minorenniCoinvolte auto, due ruote e pedoni. Le feste appena concluse sono state caratterizzate da una serie di incidenti mortali che hanno sollevato nuovamente il tema della sicurezza sulle strade di Roma ... romatoday.it

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Rimettersi in forma dopo Pasqua, la nutrizionista: “No a digiuni estremi” @nutrizionistas x.com