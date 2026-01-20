Mattoncini in gioco due pomeriggi di laboratori e attività per tutta la famiglia
L'associazione Collego Aps apre a un nuovo ciclo di laboratori pensati per tutta la famiglia "Mattoncini in gioco". L'appuntamento, in programma per domenica 22 febbraio e 22 marzo, si tiene nei locali del bar President in via Viale Roma 267 a Forlì dalle 15 alle 17 e sarà articolato con percorsi creativi tutti incentrati sull'utilizzo dei mattoncini. A completare i pomeriggi sarà anche una merenda offerta a tutti i partecipanti dai titolari del bar. La partecipazione ai due appuntamenti richiede la prenotazione, da fare al numero 328 9757072, e una quota di 5 euro a laboratorio.
