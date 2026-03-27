A Pescara, il 13 e 14 aprile, si svolgeranno interventi di manutenzione straordinaria sull’Acquedotto Giardino, autorizzati con fondi PNRR. I lavori, programmati in 22 comuni della provincia, potrebbero portare alla chiusura delle scuole nelle giornate indicate. La decisione si basa sulle esigenze di intervento e sulla pianificazione delle attività di Aca.

L'ufficialità ci sarà lunedì 30 marzo, ma secondo quanto risulta anche ad alcuni consiglieri comunali, le scuole (almeno a Pescara) il 13 e il 14 aprile non dovrebbero aprire Questo quanto risulta anche a diversi consiglieri comunali. Necessario attendere l'ufficialità che si avrà lunedì 30 marzo nel corso della conferenza stampa convocata da Aca in prefettura, a cui parteciperà anche il prefetto Luigi Carnevale. Come già comunicato nei giorni scorsi le interruzioni idriche interesseranno 250mila abitanti e sulle modalità di gestione da adottare a tutela della popolazione Aca, con il supporto del prefetto, ha fatto sapere che “sta operando per prevenire situazioni critiche e garantire la continuità del servizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Lavori Aca sull'Acquedotto Giardino: si va verso la chiusura delle scuole

Articoli correlati

Sospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto GiardinoSospensione idrica in 22 comuni il 13 aprile per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della condotta adduttrice...

Allerta meteo, si va verso la chiusura delle scuole anche domani nei Comuni del RegginoLa proroga della sospensione delle attività didattiche è già stata predisposta da alcuni sindaci in via precauzionale, altri valutano le ordinanze.

Tutto quello che riguarda Lavori Aca sull'Acquedotto Giardino si...

Temi più discussi: Sospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto Giardino; Pescara: cantieri e disagi per i necessari lavori Aca; Lavori dell'Aca, il 13 aprile senz'acqua 250mila persone in 22 comuni; Ogni goccia vale, sabato 21 marzo l'evento dell'Aca in occasione della giornata mondiale dell'acqua.

Lavori Aca sull'Acquedotto Giardino: si va verso la chiusura delle scuoleL'ufficialità ci sarà lunedì 30 marzo, ma secondo quanto risulta anche ad alcuni consiglieri comunali, le scuole (almeno a Pescara) il 13 e il 14 aprile non dovrebbero aprire ... ilpescara.it

Sospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto GiardinoGli interventi pnrr sulla condotta adduttrice che va da Popoli a Pescara si svolgeranno il 13 aprile, annuncia la società, che nei prossimi giorni fornirà tutti i dettagli sulle modalità di intervento ... ilpescara.it

L'ANNUNCIOSospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto Giardino La comunicazione della società - facebook.com facebook