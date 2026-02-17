Inter-Juve cos' ha deciso il giudice sportivo su Kalulu Chiellini e Comolli
Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare Kalulu, Chiellini e Comolli dopo i fatti accaduti durante la partita tra Inter e Juventus, che ha visto tensioni sia in campo che nelle zone vicine allo stadio. La decisione arriva in seguito alle immagini che mostrano comportamenti discutibili e insulti tra i protagonisti, scatenando nuove polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.
Gli episodi che si sono verificati durante l' incontro tra Inter e Juventus, sia all'interno che all'esterno del rettangolo di gioco, continuano a far discutere e ad alimentare il dibattito sui media. La controversa espulsione di Kalulu e la lite esplosa nel tunnel tra il primo e il secondo tempo del match di cartello della 25esima giornata del campionato di Serie A sono stati portati all'attenzione del Giudice Sportivo, che ha deciso quali provvedimenti prendere nei confronti di tre dei principali protagonisti della serata dello scorso sabato 14 febbraio. Gerardo Mastrandrea ha deciso di inibire fino al prossimo 31 marzo 2026, comminandogli inoltre un'ammenda di 15mila euro, l'amministratore delegato della Juventus Damien Jacques Comolli "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
