MONTOPOLI Torna "Parliamone", calendario di incontri per le famiglie. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto il coinvolgimento di decine di professioniste, dei servizi e delle famiglie, l’edizione 2026 di "Parliamone" segna un’importante evoluzione, un ampliamento del programma racchiuso nel titolo "Parliamone e. non solo! Ben-essere con sé e gli altri". Il percorso, promosso dall’assessorato all’istruzione e che vede la collaborazione e il coinvolgimento anche degli assessorati al sociale e alla cultura, curato da Barbara Frosini (coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli), si articola in otto appuntamenti con esperti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Parliamone". Tra esperti e famiglie

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Argomenti più discussi: Parliamone. Tra esperti e famiglie; Mamme al Centro, Felino e Sala: ad aprile quattro incontri con esperti; Montopoli per il benessere: torna Parliamone... e non solo!; Autismo, crescono diagnosi e divari tra bisogni d’inclusione, autonomia e dopo di noi. Ma non parliamone solo il 2 aprile.

Artrite reumatoide: trattamento e gestione della quotidianità Parliamone con gli esperti Martedì 7 aprile 2026 alle 18:15 / 19:45 Incontro medici e pazienti in diretta - rivedibile in differita - sui canali social di AMRER: YouTube: https://www.youtube.com/liv - facebook.com facebook