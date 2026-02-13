Vedere la disabilità con occhi diversi | a Caserta confronto tra famiglie esperti e associazioni

Oggi a Caserta, presso il Comitato Provinciale Unicef, si è tenuto l’incontro intitolato “Vedere la disabilità con occhi diversi”, che ha riunito famiglie, esperti e rappresentanti delle associazioni per discutere delle sfide quotidiane delle persone disabili e delle strategie per migliorare l’inclusione.

Si è svolto oggi presso il Comitato Provinciale Unicef di Caserta l’incontro dal titolo “Vedere la disabilità con occhi diversi”, un momento di confronto e approfondimento dedicato ai temi della disabilità e dell’inclusione. L’iniziativa, fortemente voluta dalla presidente del Comitato, Dott.ssa Lia Pannitti, ha rappresentato un’occasione importante di dialogo tra esperti, associazioni, famiglie e cittadini, in una sede simbolica da sempre impegnata nella tutela dei diritti e della dignità delle persone. Tra gli interventi, particolarmente significativo è stato il videomessaggio dell’Avv. Paolo Colombo, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, che ha posto l’attenzione non solo sulle criticità del sistema di tutela, ma anche sul fenomeno del bullismo che molte persone con disabilità subiscono, richiamando alla responsabilità collettiva.🔗 Leggi su Casertanews.it

