Adolescenti questi alieni | 36 incontri in biblioteca tra famiglie ed esperti

A Milano, fino al 13 maggio, si svolge un ciclo di 36 incontri in biblioteca dedicati alle famiglie e agli esperti che si occupano di adolescenti. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e approfondimento sul percorso di crescita dei giovani, con incontri che coinvolgono vari professionisti del settore. L’iniziativa si rivolge a chi vive quotidianamente questa fase di sviluppo.

"Adolescenti: questi alieni": fino al 13 maggio Milano si interroga con un ciclo di incontri per chi accompagna l’adolescente nel suo percorso di crescita. Psicoterapeuti, antropologi, filosofi e scrittori parleranno di rabbia, isolamento volontario, disturbi alimentari, dipendenze, scuola e nuove forme di linguaggio, nelle biblioteche civiche di Baggio, Calvairate, Gallaratese e Lambrate. Il progetto è promosso da Fondazione Hapax, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Alia Falck, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano e doppiozero. (Maggiori informazioni su: fondazionehapax.orgmentoring ). Tra i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

