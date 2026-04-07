Parigi-Roubaix 2026 Pogacar | Motivazione alta e pressione bassa L' en plein? Perché no

Roma, 7 aprile 2026 – L’atleta sloveno, noto per le sue numerose vittorie e record, ha parlato della prossima Parigi-Roubaix. Ha affermato di essere molto motivato e di mantenere una pressione bassa. Ha anche dichiarato che non si pone limiti e che, se le circostanze lo permetteranno, potrebbe puntare a vincere tutte le gare in programma. La sua presenza nella corsa è ormai una certezza.

Roma, 7 aprile 2026 - L'uomo dei record già scritti e da scrivere e aggiornare a cadenza sempre più frequente ha ora messo nel mirino la Parigi-Roubaix 2026, in programma domenica 12 aprile, con un duplice obiettivo: il primo, banalmente (ma neanche tanto), è vincere l'unica Classica Monumento che manca alla sua bacheca, entrando così nella ristretta cerchia di corridori che ci sono riusciti che annovera i soli Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy, e il secondo, ben più lontano nel tempo, sarebbe aggiudicarsi tutte le corse di un giorno più prestigiose nello stesso anno. Il protagonista è ovviamente Tadej Pogacar, che finora in stagione ha messo a referto un clamoroso en plein nelle tre gare a cui ha partecipato: Strade Bianche 2026, Milano-Sanremo 2026 e Giro delle Fiandre 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Pogacar: "Motivazione alta e pressione bassa. L'en plein? Perché no" Non solo la Milano-Sanremo 2026: Pogacar pensa già alla Parigi-Roubaix 2026Roma, 12 marzo 2026 – In ordine cronologico, la prima Classica Monumento della stagione sarà la Milano-Sanremo 2026, in programma il 21 marzo, ma c'è... Poga?ar e l’ultima sfida: Parigi-Roubaix per l’impresa storicaTadej Poga?ar punta a conquistare Parigi-Roubaix la prossima domenica per completare il palmarès dei Monumenti e aprire la strada verso un primato... Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi-Roubaix, scelti gli uomini della Uae che supporteranno Pogacar; Alpecin-Premier Tech, ottimismo in vista della Parigi-Roubaix: Raramente Poga?ar è sembrato così spossato al traguardo; Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming. Parigi-Roubaix 2026, Pogacar: Motivazione alta e pressione bassa. L'en plein? Perché noLo sloveno pensa all'Inferno del Nord, l'unica Monumento che gli manca, ma anche alla possibile vittoria di tutte le Classiche più prestigiose in un anno, traguardo mai riuscito ad alcun corridore ... sport.quotidiano.net Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streamingDopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Domenica 12 aprile andrà infatti ... oasport.it Parigi-Roubaix 1997 All'uscita di Valenciennes, ripresi gli attaccanti che erano usciti dal gruppo grazie alla spinta di Jaermann, Tafi allunga deciso e porta con se 10 uomini, fra cui O'Grady e Casarotto. Ma visto che la Mapei era tutta votata al servizio di Musee - facebook.com facebook Parigi-Roubaix 2026 a tutta velocità: Pogacar parte motivato e con pressione bassa, puntando a vincere una quinta Monumento in una stagione. Ha già due successi su cinque e sogna di entrare nella storia. Scopri di più sul blog. x.com