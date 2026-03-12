Non solo la Milano-Sanremo 2026 | Pogacar pensa già alla Parigi-Roubaix 2026

Il ciclista sloveno ha annunciato di voler partecipare alla Parigi-Roubaix del 2026, dopo aver preso parte alla Milano-Sanremo. La corsa francese è prevista per aprile e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico. Pogacar, attualmente in forma, ha espresso interesse a competere anche in questa classica, che si svolge su un percorso ricco di pavé e sfide tecniche.

Roma, 12 marzo 2026 – In ordine cronologico, la prima Classica Monumento della stagione sarà la Milano-Sanremo 2026, in programma il 21 marzo, ma c'è chi si spinge già oltre: è il caso di Tadej Pogacar, che insieme al compagno di squadra Florian Vermeersch è intento in questi giorni a provare e riprovare il percorso della Parigi-Roubaix 2026, che invece si disputerà il 12 aprile. Gli allenamenti di Pogacar verso la Parigi-Roubaix 2026. Vietato pensare a un ridimensionamento delle ambizioni dello sloveno verso la Classicissima: impossibile dimenticare i tanti allenamenti sui punti più iconici di una delle due Monumento che mancano al suo carniere, con quelli sul Poggio a spiccare.