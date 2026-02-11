Parco dei Castelli Romani Domenica 15 Febbraio Urbantrek geologico a Rocca Priora e Una casa per tutti alla Riserva di Tor Caldara ad Anzio
Domenica 15 febbraio il Parco dei Castelli Romani si anima con due eventi. A Rocca Priora si svolge “Urbantrek geologico”, una passeggiata che porta i partecipanti a scoprire i tesori nascosti sotto i loro occhi. A Anzio, invece, si tiene “Una casa per tutti” alla Riserva di Tor Caldara, un’occasione per sensibilizzare sulla questione abitativa. Due iniziative diverse, ma entrambe puntano a coinvolgere e far conoscere meglio il territorio.
Cronache Cittadine AL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) Domenica 15 Febbraio si segnalano due interessanti eventi: “Urbantrek geologico” a Rocca L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
A Rocca Priora, nel Parco regionale dei Castelli Romani, l'Ente Parco ha ripreso il progetto di tutela degli anfibi.
