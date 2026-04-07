Papa Leone XIV sfida Trump | Cancellare un popolo è immorale

Papa Leone XIV ha espresso una condanna netta contro le minacce di distruggere la civiltà iraniana, pronunciate recentemente da Donald Trump. La dichiarazione è stata rilasciata a Castel Gandolfo, in risposta alle parole del presidente statunitense, che aveva minacciato azioni militari contro l’Iran prima della scadenza di un ultimatum. Il Papa ha definito immorale l’eventualità di cancellare un popolo, invitando alla responsabilità e alla pace.

Papa Leone XIV lancia un duro monito contro Donald Trump da Castel Gandolfo, condannando le minacce di distruggere la civiltà iraniana in vista della scadenza dell’ultimatum a Teheran. Il pontefice americano Prevost ha reagito con fermezza alle parole pubblicate dal presidente degli Stati Uniti sul social Truth. In quel post, Trump aveva ipotizzato che un intero popolo avrebbe potuto cessare di esistere nella notte successiva, per non poter essere più recuperato, pur dichiarando di non desiderare tale esito. La reazione del Santo Padre è immediata e senza riserve. Il Papa definisce queste prospettive non solo contrarie alle norme legali internazionali, ma profondamente prive di morale, ponendo l’accento sulla tutela della popolazione civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV sfida Trump: “Cancellare un popolo è immorale Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iranianoPapa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,... Papa Leone XIV ai Focolari: ‘Fermare l’odio, serve un popolo della pace’Papa Leone all'assemblea generale del Movimento dei Focolari, fa un richiamo netto: più unità, trasparenza e responsabilità per contrastare divisioni... Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: i ricordi, il pontificato e le nuove rotte del Vaticano con Leone XIV; Un bene possibile, la sfida della pace; Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace: il messaggio di Papa Leone XIV ai leader mondiali; Montecarlo, l’omelia che scuote i ricchi: Leone XIV sfida il dio denaro nel cuore del lusso. Papa Leone XIV: Le minacce a tutto il popolo iraniano sono inaccettabiliCi sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. E' una questione morale per il bene del popolo intero ... rainews.it Papa Leone ai cristiani libanesi: Non perdete la speranzaIl Santo Padre esprime vicinanza ai cristiani del sud del Libano, dopo che un convoglio umanitario diretto a Debel è dovuto tornare indietro a causa dei combattimenti ... interris.it La minaccia di Donald Trump all’Iran è “inaccettabile” e gli attacchi alle infrastrutture civili sono contrarie al diritto internazionale: così papa Leone XIV che, all’uscita da villa Barberini a Castel Gandolfo, ha chiesto ai leader mondiali di “tornare al tavolo” negozi - facebook.com facebook Papa Leone: da Trump «minaccia inaccettabile. Chiunque scriva ai propri politici per chiedere che si lavori per la pace» Le parole del papa: «Quella che abbiamo di fronte è una questione morale. Si pensi a tanti bambini, a tanti anziani, tanti innocenti.. x.com