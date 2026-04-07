Papa Leone | Minaccia contro l' Iran è inaccettabile

Oggi è stata annunciata una minaccia nei confronti dell’Iran, definita inaccettabile da un rappresentante ufficiale. La dichiarazione si riferisce a una questione che coinvolge il diritto internazionale e altri aspetti non specificati. La comunicazione è stata resa pubblica senza dettagli aggiuntivi sulle fonti o i soggetti coinvolti. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo alle ripercussioni o alle risposte ufficiali.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell'Iran. Questo veramente non è accettabile, qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. È una questione morale per il bene del popolo intero. Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente di tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti, che sarebbero anche loro vittime di questa escalation di una guerra che ha cominciato già dai giorni". Lo ha detto il Papa a Castel Gandolfo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati... 🔗 Leggi su Today.it

Papa Leone contro Trump: "Le minacce al popolo dell'Iran? Sono inaccettabili"«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran.

Trump: «Un'intera civiltà può finire questa notte». Interviene il Papa: «Inaccettabile minaccia». Liberata la giornalista UsaL'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq».

Temi più discussi: Israele, Herzog al telefono con Papa Leone XIV: 'Iran è una minaccia'; Appello del Papa a fermare le guerre e le fake news; Leone XIV: la guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; Papa Leone XIV: La resurrezione di Cristo è una vittoria non violenta che porta pace all’umanità.

Il Papa: «La minaccia contro il popolo dell'Iran è inaccettabile»L'accorato appello di Leone XIV da Castel Gandolfo dopo le parole choc di Trump: «Torniamo al dialogo, ai negoziati». La scadenza dell'ultimatum del presidente Usa stanotte, mentre le bombe di Israele ... avvenire.it

Il Papa contro le minacce di Trump all’Iran: Non è accettabile. Serve tornare al dialogoDa Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo, forte appello contro l’escalation internazionale e le minacce rivolte all’Iran. Le sue parole, pronunciate davanti ai giornalisti all’uscita da ... farodiroma.it

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San Marino. Veglia per la pace di Papa Leone XIV: il sostegno dell’Ass. Domenico Maria Belzoppi all’iniziativa dell’11 aprile - facebook.com facebook