Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo Ira di Mosca | Minacce inaccettabili I morti sono migliaia
Nelle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, Trump ha invitato gli iraniani a proseguire le proteste, promettendo supporto. La risposta di Mosca è stata di condanna, definendo le minacce inaccettabili. La situazione, caratterizzata da migliaia di vittime, si inserisce in un contesto di rischi crescenti, con il presidente americano che dispone di strumenti militari e operazioni segrete pronti a essere impiegati contro l’Iran.
Nelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
