Paolo Simoncelli e Marco Galbiati | quando la perdita di un figlio si trasforma in impegno civile

Giovedì 16 aprile, nell'auditorium della Camera di commercio di Lecco, due uomini condivideranno come la perdita di un figlio abbia portato a un impegno civile. Durante l'incontro, Paolo Simoncelli e Marco Galbiati parleranno del loro percorso e di come hanno trasformato il dolore in azioni a favore degli altri. L'evento si inserisce in un momento di sensibilizzazione sul tema delle tragedie familiari e del loro impatto sulla società.

Paolo Simoncelli e l'imprenditore Marco Galbiati si incontrano a Lecco per raccontare come hanno trasformato il lutto in progetti concreti di solidarietà e formazione per le nuove generazioni Giovedì 16 aprile, nell'auditorium della Camera di commercio di Lecco, Paolo Simoncelli e Marco Galbiati spiegheranno come la morte di un figlio possa diventare l'inizio di un progetto per gli altri. L’incontro, intitolato "Come trasformare una grave perdita in un’opportunità, un cammino di rinascita, un percorso positivo", è organizzato dall’associazione Libertà Protagonista in collaborazione con l’Academy del ristorante Il Porticciolo. L'evento non è soltanto una commemorazione, ma la presentazione di un modello di impegno civile che unisce solidarietà, formazione professionale e assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Valditara: “Pinocchio rappresenta l’ascolto, il rispetto e l’impegno. Si trasforma in un bambino quando comincia ad ascoltare”La prossima edizione di Didacta Italia sarà dedicata ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi e al personaggio di Pinocchio.

’La fenice di Miriam’: "Si trasforma il dolore per la sua perdita""Le nostre vite saranno sempre dominate dal dolore; ma stando soli rimarrebbe solo il dolore.

IL RICORDO DI SIMONCELLI. CLAUDIO COSTA PASSA DAL BSMT!

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Dalla perdita di un figlio alla rinascita: Marco Galbiati e Paolo Simoncelli a Lecco https://primalecco.it/attualita/dalla-perdita-di-un-figlio-alla-rinascita-marco-galbiati-e-paolo-simoncelli-a-lecco/ Un incontro dedicato ai giovani, al coraggio e alla capacità di trasfo - facebook.com facebook

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