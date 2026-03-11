Valditara | Pinocchio rappresenta l’ascolto il rispetto e l’impegno Si trasforma in un bambino quando comincia ad ascoltare

La prossima edizione di Didacta Italia sarà dedicata ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi e al personaggio di Pinocchio. Valditara ha affermato che Pinocchio rappresenta l’ascolto, il rispetto e l’impegno, e si trasforma in un bambino quando comincia ad ascoltare. L’evento si concentrerà su questi temi, collegandoli alla figura del burattino e alla sua importanza educativa.

La prossima edizione di Didacta Italia sarà dedicata ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi e al personaggio di Pinocchio. La scelta, annunciata durante l’inaugurazione della manifestazione a Firenze, è stata commentata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara come un richiamo simbolico ai principi educativi che la scuola è chiamata a trasmettere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

