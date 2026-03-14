"Le nostre vite saranno sempre dominate dal dolore; ma stando soli rimarrebbe solo il dolore. In più Miriam ha compiuto un gesto molto forte, è stato come gridare una sofferenza, esprimere un’irrefrenabile voglia di vedere le cose in maniera diversa. E quindi, come famiglia, come mamma, non ce la sentiamo di tacere sulla sofferenza di una figlia, non deve rimanere nascosta, deve poter venire fuori, così come so che mia figlia avrebbe voluto che fosse". A parlare, con lucidità e dolcezza, è Fatima Sacchi, mamma di Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni di Monteroni d’Arbia che il 29 ottobre scorso ha posto fine alla sua esistenza, lasciandosi andare nel vuoto dalla Torre del Mangia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La fenice di Miriam’: "Si trasforma il dolore per la sua perdita"

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