Din Don Down - Alla ricerca di Dio al Lyrick Comicità irriverente e riflessioni con Paolo Ruffini

Paolo Ruffini porta in scena “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” al Lyrick di Assisi, dopo aver riscosso grandi consensi in tutta Italia. Lo spettacolo combina comicità irriverente e riflessioni profonde, attirando un pubblico vario e curioso. Ruffini utilizza il suo stile diretto e senza fronzoli per affrontare temi sociali e personali, coinvolgendo gli spettatori con battute e momenti di riflessione. La serata inizia alle 21 e promette di sorprendere ancora una volta.

© Lanazione.it - “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” al Lyrick. Comicità irriverente e riflessioni con Paolo Ruffini

Arriva al Lyrick di Assisi sull’onda di un successo strepitoso in tutti i teatri italiani. Questa sera alle 21.15 e domani alle 16.30 (recite sold out), Paolo Ruffini (nella foto) sale sul palco insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, con il nuovo spettacolo “ Din Don Down - Alla ricerca di (D)io ”, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza. 5”. Lo spettacolo sta bissando il successo di “Up&Down”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti.🔗 Leggi su Lanazione.it “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, all’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo RuffiniPaolo Ruffini ha portato in scena lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” all’Este Music Festival, attirando un pubblico numeroso e appassionato. "Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io": Paolo Ruffini in scena alle MusePaolo Ruffini sale sul palco delle Muse con uno spettacolo tutto nuovo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, all’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo Ruffini il 24 luglio 2026; Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io: Paolo Ruffini in scena alle Muse; All’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo Ruffini: Din Don Down; Paolo Ruffini e Mayor Von Frinzius a Mantova con Din Don Down. Paolo Ruffini porta in Arena lo spettacolo Din Don Down - Alla ricerca di (D)ioDopo oltre 50 date sold out e 100.000 biglietti venduti solo in questa stagione 2025/2026 e ben 70 repliche in tutta Italia in un solo anno, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo dei r ... veronasera.it Al Lucca Summer 'Din Don Down', show con Ruffini e Compagnia Mayor von FrinziusAl Lucca Summer Festival anche lo spettacolo 'Din Don Down - Alla ricerca di (D)io', con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius, che porta in scena attori con disabilità, in programma il 25 l ... ansa.it Il 24 luglio al Castello Carrarese di Este, Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius presentano “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Info e prenotazioni - facebook.com facebook