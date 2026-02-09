Juve Lazio 2-2 | tra sindrome del complotto e il gioco complicato di Spalletti | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un pareggio 2-2, lasciando i tifosi con molte polemiche. La Juve ha subito un gol in avvio, poi ha pareggiato e preso il vantaggio, ma nel finale la Lazio ha trovato il gol del definitivo pareggio. Tra accuse di complotto e le scelte tattiche di Spalletti, il match si è trasformato in un’occasione di discussione tra gli appassionati. La serata si è accesa anche con il commento di Paolo Rossi, che ha analizzato il gioco e le decisioni arbitrali.

Juve Lazio 2-2: tra sindrome del complotto e il gioco “complicato” di Spalletti La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi. Nell’ultimo appuntamento con  “La Juve a Freddo”, Paolo Rossi ha offerto un’ analisi lucida e controcorrente del pareggio interno tra Juventus e Lazio. Il giornalista ha evidenziato come, nel post-partita, il dibattito mediatico si sia quasi esclusivamente fossilizzato sull’episodio del  mancato rigore  su Cabal, trasformandolo in un alibi che rischia di nascondere le reali tematiche emerse dal campo. Secondo Rossi, sebbene l’errore del VAR sia evidente, fermarsi alla moviola sarebbe un errore strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

