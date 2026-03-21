Un politico ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un collega, dicendo di aver voluto bene a questa persona. Ha ricordato un’altra perdita, quella di un leader politico, sottolineando di essere stato molto colpito da entrambe le vicende. Durante un evento pubblico, ha condiviso le sue emozioni, parlando di un amico che ha apprezzato molto. La sua voce si è spezzata mentre si rivolgeva al defunto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo. Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenersosi di chi la considerava un fossile della storia. Senza nostalgie anacronistiche, ma con fierezza. E’ stato deputato europeo con me, con l’Udeur. La sua intelligenza politica era vivida, ci sfidavamo, canzonandoci anche, su chi prevedesse prima e meglio gli scenari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella piange Cirino Pomicino: “Ciao Paolo, ti ho voluto sinceramente bene”

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