Scontro a ‘I Fatti Vostri’ | Ivano Michetti lancia una scarpa in studio

Durante la trasmissione ‘I Fatti Vostri’, Ivano Michetti, il noto chitarrista dei Cugini di Campagna, ha perso la calma e ha lanciato una scarpa in studio. La furia dell’artista è scaturita da un confronto con una donna che, a suo dire, occupa abusivamente un appartamento di sua proprietà. La scena si è fatta tesa e il pubblico ha assistito a un momento di forte emozione.

Tutto ha avuto inizio nel 2022, quando Ivano Michetti aveva affittato l'appartamento a un cittadino iracheno per 350 euro al mese. Durante un rientro temporaneo nel proprio Paese, l'inquilino aveva lasciato la casa a Samia, senza un contratto regolare. Al ritorno, Michetti non riuscì più a entrare: la donna aveva cambiato la serratura. La lunga battaglia legale si è conclusa nel 2024 con una condanna nei confronti della donna.

