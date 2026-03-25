Al Teatro CortéSe, nella settima stagione, si è aperto lo spettacolo con Paolo Caiazzo, noto comico, che ha portato in scena uno show dal titolo Sit Down Comedy. La programmazione si inserisce in un cartellone che si concentra sulle evoluzioni del linguaggio teatrale contemporaneo, sotto la direzione di Anna Sciotti e in collaborazione con l’Ente A.

Nel cartellone sempre più sensibile alle mutazioni del linguaggio scenico contemporaneo, la settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, guidata con passione dalla direzione di Anna Sciotti, in sinergia con “Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS” e con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, accoglie, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00, una presenza tra le più riconoscibili e amate della scena partenopea: Paolo Caiazzo. Ed è proprio nella misura del tempo che passa, nella consapevolezza ironica dell’età e delle sue trasformazioni, che nasce “Sit Down Comedy”, titolo che già contiene, con elegante autoironia, la cifra di uno spettacolo che si annuncia intimo e riflessivo quanto esilarante. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Sit Down Comedy

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