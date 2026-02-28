Il giornalista ha commentato su YouTube l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, sottolineando che l’Europa è stata un sacrificio per ottenere lo scudetto. Ha anche menzionato che Chivu ha scelto di giocare in Italia, senza entrare nel dettaglio delle sue motivazioni. La discussione si concentra sui fatti relativi alla squadra e alle decisioni di alcuni giocatori.

© Internews24.com - Caressa su YouTube: «Inter, l’Europa è stata un sacrificio per lo scudetto. Chivu ha scelto l’Italia perchè…»

