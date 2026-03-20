In conferenza stampa, l'allenatore ha commentato la corsa ai primi posti in classifica, sottolineando che l’Inter ha il destino nelle mani per lo Scudetto, mentre la sua squadra punta alla qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che tutto si deciderà in base ai risultati matematici e ha parlato della sfida di domani tra Milan e Torino, che potrebbe influenzare le posizioni in classifica.

Inter News 24 Allegri in conferenza stampa ha parlato della corsa Scudetto e anche della lotta Champions alla vigilia di Milan Torino. Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Torino ha risposto alla domanda sulla lotta Scudetto. Queste le sue parole: LOTTA SCUDETTO CHIUSA? «Normale che la sconfitta con la Lazio, come ho detto dopo la partita l’Inter pensava di aver perso 2 punti e ne hanno guadagnato 1. Loro hanno il destino nelle mani per lo Scudetto, noi per la Champions. Poi quando la matematica dirà che l’Inter ha vinto lo Scudetto e noi saremo in Champions League allora diremo che non potremo più vincerlo». La sensazione dunque è che il tecnico toscano ormai aspetti solamente la matematica certezza per dire la parola fine! LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri: «L’Inter ha il destino nelle mani per lo Scudetto, noi per la Champions. Poi quando lo dirà la matematica»

Articoli correlati

Leggi anche: Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions”

Leggi anche: L’Inter ha le mani sullo Scudetto dopo lo scivolone del Milan: quando può vincerlo matematicamente

INTER - SLAVIA PRAGA 3-0 INNO CHAMPIONS

Tutto quello che riguarda Allegri L'Inter ha il destino nelle...

Temi più discussi: Capello: Scudetto senza storia se Chivu ritrova l’Inter. Allegri fa bene a provarci; Fra Milan e Inter ha vinto la semplicità di Allegri; C'è un solo modo per raggiungere l'Inter e vincere il campionato: Allegri torna sulla rimonta scudetto; Allegri, il calcio è semplice: L’Inter deve perdere e il Milan vincere. Tutte queste chiacchiere….

Bezzi: Allegri? Stavolta ha deluso. Milan inguardabile. L’Inter aveva fatto questo regalone…Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi è tornato sulla sconfitta del Milan sul campo della Lazio ... msn.com

Allegri dice che l’Inter è difficile da raggiungere con 10 punti di vantaggioMassimiliano Allegri riflette sul derby Milan-Inter e sulla sfida di mantenere aperto il campionato nonostante il vantaggio dell’Inter. Alla vigilia di un derby tra Milan e Inter, cruciale per le sort ... notiziemilan.it

Max Allegri crede ancora di poter raggiungere l'Inter: le parole del mister rossonero in conferenza stampa - facebook.com facebook

Modric resterà al Milan Allegri: "Non ci ho parlato. Dipende solo da lui" x.com