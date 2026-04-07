Panchine anticlochard? Macché… c’è già chi ci dorme sopra

In alcuni giardini pubblici sono state installate nuove panchine progettate per scoraggiare l’accampamento di persone senza dimora. Tuttavia, già poche ore dopo l’inaugurazione, alcune di queste strutture sono state trovate occupate durante le prime ore del mattino. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con diverse opinioni espresse sui mezzi di comunicazione. La questione ha generato un acceso dibattito tra chi chiede soluzioni alternative e chi difende le nuove installazioni.

Panchine anticlochard, debutto col botto: ci dormono sopra già alle nove di mattina Giorni di polemiche, paginate di articoli, dichiarazioni indignate e difese d’ufficio per le nuove panchine “anticlochard” ai giardini Porcinai. Dovevano essere la soluzione, il segnale, il giro di vite. E invece. Stamani, ore 9 in punto — non notte fonda, non situazione “di emergenza”, proprio mattina piena — su una di quelle panchine “intelligenti” c’era già uno bello sdraiato. Comodo. Disteso. Senza il minimo problema. Tradotto: progetto zero, realtà uno. Altro che dissuasori, altro che studi ergonomici: basta un po’ di fantasia — o semplicemente la necessità — e la panchina torna a fare la panchina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Panchine anticlochard? Macché… c’è già chi ci dorme sopra Meloni: «Ora stop Ets». L’Ue dorme... Dl Bollette già obsoleto per la crisiIl conflitto in Iran e il blocco del canale di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio mondiale, stanno provocando uno choc energetico la cui... Leggi anche: Chi dorme vince sempre