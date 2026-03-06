Il premier ha annunciato che, durante il prossimo Consiglio dell’Unione, chiederà lo scorporo delle quote di emissione, mentre il dibattito sul Dl Bollette sembra ormai superato a causa della crisi energetica. Intanto, il conflitto in Iran e il blocco del canale di Hormuz, attraverso cui passa il 20% del petrolio mondiale, stanno contribuendo a un forte shock nel settore energetico.

Il conflitto in Iran e il blocco del canale di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio mondiale, stanno provocando uno choc energetico la cui evoluzione è difficile da prevedere. Nonostante le riserve stoccate nel nostro Paese, l’Italia è ostaggio di un sistema di tariffazione europeo che ne gonfia artificialmente i costi e l’impatto sulle bollette e sul rifornimento di carburante già si fa sentire. Allo stato dell’arte, il decreto Bollette, nella parte relativa agli interventi per dare sollievo a famiglie e imprese, appare superato, come pure il meccanismo degli Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2, pilastro del Green deal europeo, diventa un fardello aggiuntivo, insostenibile per il sistema imprenditoriale in questa difficile congiuntura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «Ora stop Ets». L’Ue dorme... Dl Bollette già obsoleto per la crisi

