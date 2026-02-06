chi dorme vince sempre

Questa mattina, gli esperti hanno ribadito quanto sia fondamentale dormire bene, soprattutto per gli sportivi. Durante il sonno, il corpo si rigenera e si prepara alle sfide del giorno successivo. Per molti, però, il riposo rimane un obiettivo difficile da raggiungere. La mancanza di sonno può compromettere le prestazioni e la salute, quindi è bene non sottovalutare l’importanza di un buon riposo.

Il sonno è fondamentale, a qualunque età. Come racconta uno studio pubblicato nel 2016, uno dei principali benefici del sonno è il recupero dopo l’attività fisica, favorito da alcune sostanze chimiche chiamate ormoni. Gli ormoni sono messaggeri chimici presenti nell’organismo che regolano il funzionamento degli organi. Tra questi, la melatonina ha un ruolo centrale: regola il ritmo circadiano (cioè il ciclo sonno-veglia) e contribuisce al funzionamento del sistema immunitario. Durante il sonno profondo, l’organismo rilascia gli ormoni della crescita e quelli sessuali, fondamentali per lo sviluppo, la ripresa muscolare e la crescita delle ossa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Nel dibattito tra giochisti e risultatisti, spesso si discute su quale approccio sia più efficace.

CATANIA, ALLE TRE DI NOTTE LA CITTÀ È SVEGLIA PER LA SANTUZZA C’è chi dorme e chi, da decenni, si alza per devozione. Natale, 84 anni, è uno dei custodi silenziosi delle tradizioni di Sant’Agata. Da 55 anni apre la sua macelleria in via Plebiscito facebook

Anche un abbraccio può servire per riscaldare il cuore a chi dorme in stazione #cityangels #senzatetto #volontariatodistrada #clochard #volontaridistrada x.com