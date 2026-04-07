A Palmi, il candidato Giovanni Calabria si presenta come referente del centrodestra alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La sua candidatura si inserisce in un contesto in cui il fronte di centrodestra si propone di sostituire l’attuale amministrazione, al potere da nove anni con una guida di centrosinistra. La campagna elettorale si concentra sul desiderio di cambiamento e di rinnovamento amministrativo.

Giovanni Calabria punta a guidare Palmi nelle imminenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio, sostenuto da un fronte compatto del centrodestra che mira a interrompere nove anni di amministrazione guidata dal centrosinistra. L’opposizione ha scelto una candidatura civica per affrontare l’appuntamento elettorale di maggio. Il progetto di Calabria si presenta come l’alternativa necessaria per cambiare rotta a una città che, secondo i suoi sostenitori, necessita di un nuovo impulso gestionale. Il sostegno attraversa diversi livelli istituzionali. Figure di rilievo della regione, come i consiglieri Daniela Iiriti di Fratelli d’Italia, Giuseppe Mattiani della Lega e Domenico Giannetta di Forza Italia, hanno espresso piena fiducia nel candidato, indicandolo come il profilo ideale per dare una svolta amministrativa al centro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palmi: Giovanni Calabria guida il centrodestra per cambiare rotta

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