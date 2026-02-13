Tappa a Palmi per le selezioni Miss Mondo Calabria | ecco come partecipare

A Palmi, ieri pomeriggio, si sono svolte le prime selezioni di Miss Mondo Calabria 2026, attirando oltre 150 giovani donne provenienti da tutta la regione. La manifestazione, organizzata nel centro storico della città, è stata resa ancora più speciale dalla presenza di alcuni ex vincitori del concorso, che hanno condiviso le loro esperienze con le aspiranti modelle. La scelta di Palmi come sede di questa tappa si deve alla passione locale per la moda e alla volontà di valorizzare il patrimonio culturale della città.

Continuano con grande partecipazione le selezioni ufficiali di Miss Mondo Calabria 2026, lo storico concorso internazionale di bellezza, tra i più prestigiosi e longevi al mondo. L’organizzazione per la Calabria è curata in esclusiva dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, punto di riferimento nel panorama dei grandi eventi regionali. La prossima selezione si terrà domenica 15 febbraio, con inizio alle ore 18, presso la galleria del Centro Commerciale “Le Palme”. In passerella sfileranno oltre 20 aspiranti miss, protagoniste di una serata che si preannuncia ricca di moda, arte e spettacolo, in un contesto di eleganza e valorizzazione del talento femminile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su miss mondo Miss Mamma Italiana, alle selezioni di Collegno premiata anche una novarese Il Trofeo dei Territori. Ecco le selezioni spezzine Le selezioni territoriali di pallavolo del Comitato Levante continuano in vista del Trofeo dei Territori, in programma il 7 giugno al Miss Mondo Lombardia. Giulio Cercato · Chasing Dreams. Il percorso verso Miss Mondo continua Scopri le prossime tappe regionali in Lombardia Segui il tuo sogno, la prossima Miss potresti essere tu! #missmondo #missmondoitalia #missmondolombar - facebook.com facebook