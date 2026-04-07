Palermo morto Raffaello Frasca | fu presidente dell’Ordine degli Architetti

A Palermo è deceduto l’architetto Raffaello Frasca, noto per aver ricoperto il ruolo di presidente dell’Ordine degli Architetti. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato cordoglio tra i professionisti del settore e nel mondo accademico dell’architettura in Sicilia. Frasca aveva una lunga carriera nel campo e la sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale.

Lutto nel mondo accademico e dell’Architettura siciliana: si è spento a Palermo l’architetto Raffaello Frasca. Nato a Vittoria in provincia di Ragusa il 7 ottobre 1948, è stato un esponente di rilievo dell’Ordine professionale, ricoprendo la carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti del capoluogo siciliano. Al 2011 risale invece la sua elezione al Consiglio Nazionale degli Architetti. Durante la sua presidenza, nel 2008, si è distinto per il sostegno alla riforma della professione, e per l’aumento dei concorsi di progettazione, tesi sostenuta in particolar modo durante il congresso nazionale svoltosi proprio a Palermo. Professore... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, morto Raffaello Frasca: fu presidente dell’Ordine degli Architetti Morto Manlio Gallo, presidente emerito dell'Ordine degli avvocati: "Ha fatto la storia"Avrebbe compiuto 95 anni a maggio e di recente aveva raggiunto il traguardo dei 70 anni di iscrizione all'albo. Leggi anche: Nella Rete Grobac entra anche la biblioteca dell’Ordine degli architetti