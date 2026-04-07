Palermo e le sue scie invisibili | tour olfattivo tra incensi spezie e profumi

Palermo si prepara a un evento che invita i partecipanti a scoprire la città attraverso il senso dell’olfatto. Organizzato da due associazioni, il tour olfattivo porterà i visitatori tra incensi, spezie e profumi, rivelando gli odori che caratterizzano alcuni luoghi della città. L’iniziativa mira a far sperimentare un modo diverso di conoscere Palermo, basato sulla percezione sensoriale e sulla memoria legata ai profumi.

Ci sono luoghi che vanno visti e altri che vanno "ascoltati" con i sensi. Sicilia Gaia ed Esplora Siti Sicilia organizzano una giornata pensata per chi vuole scoprire Palermo oltre la superficie, lasciandosi guidare da un filo invisibile: quello della memoria olfattiva. Coniugando la scoperta del lato più autentico della città abbinata con un esclusivo e originale tour olfattivo alla scoperta dei profumi antichi. Un tour giornaliero che introdurrà i partecipanti nel ventre della città tra le grida ritmate e i colori vivaci di Ballarò, il mercato che più di ogni altro conserva l’anima araba di Palermo, tra botteghe storiche e banchi colmi di... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’orto olfattivo: l’eleganza radicale dei profumi vegetali per la primaveraIl cambio di stagione richiede una rivalutazione del rapporto aromatico tra corpo, tessuto e profumo.

Fiori o legni? Il dilemma olfattivo dei nuovi profumi di nicchiaLa profumeria artistica non è più un fenomeno per pochi e riservato agli appassionati: oggi i nuovi profumi di nicchia 2026 dettano il ritmo e le...