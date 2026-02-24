L’orto olfattivo | l’eleganza radicale dei profumi vegetali per la primavera

L’orto olfattivo nasce dall’uso di piante aromatiche per creare fragranze naturali e intense. La scelta di ingredienti vegetali deriva dalla volontà di valorizzare profumi autentici e sostenibili, perfetti per la primavera. La diffusione di queste essenze si deve all’incremento di interesse verso prodotti più naturali e rispettosi dell’ambiente. Molti appassionati sperimentano miscele sempre più raffinate, combinando fiori, erbe e spezie. La tendenza continua a crescere tra chi cerca profumi semplici ma ricchi di carattere.

Il cambio di stagione richiede una rivalutazione del rapporto aromatico tra corpo, tessuto e profumo. Mentre le passerelle della Primavera Estate stanno per delineare un'estetica che celebra la forma attraverso tagli e leggerezze inaspettate, la profumeria di nicchia risponde con un vocabolario altrettanto rivoluzionario. Abbandona le scie calde dei mesi freddi e si apre ai profumi olfattivi che vegetali che domineranno presto le collezioni estive. Il corpo, avvolto ancora in trame di lana e cachemire, anticipa mentalmente la leggerezza del lino, della seta e delle trasparenze. Allo stesso tempo, il naso cerca l'acerbo.

Fiori o legni? Il dilemma olfattivo dei nuovi profumi di nicchiaNel 2026, i profumi di nicchia stanno conquistando il mercato, spinti dalla crescente domanda di fragranze uniche e distintive.

